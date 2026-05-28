En el marco de los festejos por el 25 de Mayo, se vivió una jornada cargada de tradición, cultura y gastronomía con una nueva edición del Campeonato de la Empanada Termal, realizado en el Polideportivo Municipal con una importante participación de vecinos y visitantes.

1° premio: Cáritas Sáenz Peña

2° premio: Norma Giménez

3° premio: Melina Pavón

Además de la competencia gastronómica, la jornada contó con una destacada propuesta artística y cultural. Sobre el escenario se presentaron Orejanos Folk, Raza Fuerte Folclore y Sylvina Brizuela, mientras que el ballet de Casa de Cultura aportó danza y tradición a la celebración patria.









































Uno de los momentos más destacados del evento fue la masterclass brindada por Norma Gerván de Navarro, referente de la cocina tradicional tucumana, quien compartió con el público técnicas y secretos de la auténtica empanada tucumana.

















Desde el Municipio se destaca la gran participación de la comunidad y se remarca que este tipo de propuestas permiten fortalecer la identidad regional, promover la gastronomía local y generar espacios de encuentro para las familias saenzpeñenses y visitantes de toda la región.

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