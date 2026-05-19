La Dirección de Abordaje Psicosocial funciona en Vedia 352 de Resistencia, donde se reciben y evalúan demandas vinculadas a personas en situación de calle. Además, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 3624-337439 y 3624-336377, disponibles las 24 horas para informar casos o solicitar asistencia.
Ante el descenso de las temperaturas, el Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco intensifica los operativos nocturnos de asistencia y contención destinados a personas en situación de calle en Resistencia y el Área Metropolitana. Las acciones son coordinadas por el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores junto a equipos de abordaje psicosocial que realizan recorridas territoriales y rastrillajes en distintos sectores previamente identificados, especialmente durante horarios nocturnos y fines de semana.
Los operativos se planifican y concretan entre los meses de marzo y septiembre, período en el que suelen registrarse las temperaturas más bajas. Durante las recorridas, los equipos interdisciplinarios brindan asistencia inmediata, realizan entrevistas sociales, entregan elementos de abrigo y articulan derivaciones según las necesidades de cada caso.
Desde la cartera social explicaron que el objetivo principal es fortalecer la presencia del Estado en el territorio y garantizar respuestas rápidas y efectivas para las personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y pernoctan en la vía pública.
Asimismo, recordaron que las personas adultas pueden acceder voluntariamente a distintos dispositivos de contención, como el Parador Nocturno y los Centros de Inclusión Social dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, respetando los protocolos establecidos. Los equipos territoriales están integrados por coordinadores y voluntarios interdisciplinarios que trabajan de manera permanente en el acompañamiento y seguimiento de cada situación detectada.
Periodismo365