La Dirección de Abordaje Psicosocial funciona en Vedia 352 de Resistencia, donde se reciben y evalúan demandas vinculadas a personas en situación de calle. Además, se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 3624-337439 y 3624-336377, disponibles las 24 horas para informar casos o solicitar asistencia.

Los operativos se planifican y concretan entre los meses de marzo y septiembre, período en el que suelen registrarse las temperaturas más bajas. Durante las recorridas, los equipos interdisciplinarios brindan asistencia inmediata, realizan entrevistas sociales, entregan elementos de abrigo y articulan derivaciones según las necesidades de cada caso.

Desde la cartera social explicaron que el objetivo principal es fortalecer la presencia del Estado en el territorio y garantizar respuestas rápidas y efectivas para las personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad y pernoctan en la vía pública.

Asimismo, recordaron que las personas adultas pueden acceder voluntariamente a distintos dispositivos de contención, como el Parador Nocturno y los Centros de Inclusión Social dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, respetando los protocolos establecidos. Los equipos territoriales están integrados por coordinadores y voluntarios interdisciplinarios que trabajan de manera permanente en el acompañamiento y seguimiento de cada situación detectada.

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