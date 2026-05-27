El acuerdo fue firmado entre Nación y Provincia en el marco del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica.

La firma se concretó mediante el Acta Complementaria Nº 2 al Convenio Marco de Colaboración y Cooperación para la implementación del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, con la participación del subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi.

Los nuevos dispositivos estarán destinados al monitoreo de personas bajo arresto domiciliario y otras modalidades de ejecución penal bajo supervisión electrónica, alcanzando a personas a disposición de la justicia provincial sometidas a medidas de detención o cumplimiento penal bajo esta modalidad.

La incorporación de estas herramientas permitirá ampliar las capacidades operativas de la provincia en materia de supervisión remota, optimizar los mecanismos de seguimiento judicial y fortalecer una gestión más eficiente y moderna del sistema de control.

Además, el acuerdo establece nuevas pautas de coordinación y reciprocidad entre Nación y Provincia, incorporando estándares operativos actualizados, mecanismos de intercambio de información y colaboración territorial para intervenciones técnicas y operativas.

La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de la Nación, a través de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE), orientadas a brindar acompañamiento técnico a las jurisdicciones provinciales para la implementación de mecanismos complementarios a la pena privativa de la libertad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que estas acciones reflejan una política basada en mayor coordinación federal, incorporación de tecnología y fortalecimiento institucional, consolidando herramientas modernas para mejorar los sistemas de control y supervisión aplicados a la seguridad y al cumplimiento de medidas judiciales. Con decisión política, cooperación entre Nación y Provincia y nuevas herramientas tecnológicas, Chaco continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades operativas, la modernización de sus sistemas de control y una gestión penitenciaria más eficiente.

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