La obra, que conecta las localidades de Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, ya supera el 65% de avance y representa un paso clave en la consolidación de la conectividad regional.

Actualmente, se ejecutan tareas de señalización horizontal en los tramos ya pavimentados, una intervención fundamental para mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación de vehículos en la zona.

Al respecto, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, destacó: “Estamos avanzando de manera sostenida en una obra muy esperada por las comunidades de la zona. La señalización en los tramos pavimentados es clave para brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por esta ruta”.

Además, remarcó: “Superar el 65% de ejecución refleja el compromiso de seguir mejorando la infraestructura vial en la provincia, conectando localidades y generando mejores condiciones para el desarrollo productivo”.

Los trabajos forman parte de un proyecto integral que contempla la construcción de pavimento flexible, mejoras hidráulicas y obras complementarias, con el objetivo de optimizar la transitabilidad y garantizar una infraestructura vial más segura y eficiente para todos los usuarios. “Estas obras no solo mejoran los caminos, sino que también fortalecen la integración regional y la calidad de vida de los vecinos”, concluyó Canela.

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