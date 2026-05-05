El hallazgo de la aeronave, con matrícula adulterada y señales de apoyo logístico en la zona, abrió una investigación que apunta a posibles actividades ilegal.

La aeronave fue encontrada durante la madrugada del sábado en una zona rural cercana al límite entre Salta y Formosa. Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de un avión utilizado para el narcotráfico y que habría transportado más de 400 kilos de cocaína. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar no encontraron droga ni ocupantes. Un episodio rodeado de incógnitas mantiene en alerta a las autoridades en el norte argentino y hasta el momento, no hay una versión oficial definitiva sobre qué ocurrió con la aeronave ni con sus ocupantes.

La aeronave fue encontrada durante la madrugada del sábado en una zona rural cercana al límite entre Salta y Formosa. El avión, con matrícula parcialmente borrada y bandera boliviana, fue encontrado sin tripulantes cerca de Los Blancos. Investigan si está vinculado a actividades ilícitas.

Las primeras hipótesis apuntan a que podría tratarse de una aeronave utilizada para el narcotráfico y que habría transportado más de 400 kilos de cocaína. Sin embargo, cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar no encontraron droga ni ocupantes.

Lo que llama la atención de los investigadores es que la aeronave no presenta daños importantes visibles, lo que fortalece la hipótesis de un aterrizaje forzoso o controlado más que de un accidente aéreo convencional.

Al llegar al lugar, los efectivos se encontraron con una escena tan desconcertante como sospechosa: la aeronave estaba vacía y no había rastros de sus ocupantes. Según trascendió, también faltaban el GPS y equipos satelitales de la aeronave, elementos clave que podrían haber permitido reconstruir la ruta del vuelo.

Según relataron vecinos del lugar, el descenso del avión fue abrupto y generó preocupación inmediata, lo que derivó en un rápido aviso a las fuerzas de seguridad.mLa aeronave presentaba la matrícula parcialmente borrada y tenía pintada una bandera que indicaría un posible origen boliviano. Estos elementos alimentaron rápidamente las sospechas sobre la naturaleza del vuelo.

Otro dato relevante surgió del análisis del terreno: en las inmediaciones se detectaron huellas de camionetas, lo que sugiere que los ocupantes no solo lograron escapar, sino que podrían haber contado con apoyo externo para abandonar la zona rápidamente tras el incidente. Este indicio refuerza la hipótesis de una operación planificada.

No se descarta ninguna hipótesis, mientras los investigadores intentan determinar:

Quiénes viajaban en la aeronave, desde dónde partió y si efectivamente transportaba droga y cómo lograron abandonar el lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

La Justicia Federal no confirmó oficialmente que el avión hallado en Los Blancos sea el mismo robado días atrás en Santa Cruz de la Sierra, pero esa hipótesis comenzó a tomar fuerza entre investigadores y medios regionales.

La sospecha surge porque la aeronave encontrada en Salta tenía insignias de Bolivia; la matrícula estaba parcialmente borrada, y el hallazgo ocurrió apenas un día después del robo de una avioneta investigada por narcotráfico en el aeropuerto boliviano de El Trompillo. El caso de Salta presenta características típicas de vuelos clandestinos, pero todavía no existen pruebas concluyentes sobre la procedencia exacta de la aeronave.

Fuente y fotos: El Liberal



