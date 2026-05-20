Los líderes de China y Rusia mantuvieron una primera reunión en Pekín, donde abordaron las crisis mundiales que los afectan, aunque evitaron hablar de la guerra en Ucrania.

"Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas", le dijo Xi a su invitado, según la agencia de noticias oficial Xinhua. Por su parte, Putin se refirió a unas relaciones a un "nivel sin precedentes", en particular en el ámbito económico, a pesar de los "factores externos desfavorables".

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año. El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica.

Tras el encuentro, los presidentes de China y Rusia firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para reforzar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas nuevas relaciones, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

Adverso escenario internacional

El mandatario chino señaló que el escenario internacional atraviesa una situación de "cambios y turbulencias entrelazados" y lamentó las "tendencias adversas de hegemonismo unilateral", aunque sostuvo que la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la "corriente principal". "Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico", afirmó Xi, quien pidió promover un sistema de gobernanza global "más justo y razonable", según Xinhua.

En el plano energético, Putin afirmó que Rusia sigue desempeñando un papel de proveedor "fiable y estable", en un momento en que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos ha puesto bajo presión las rutas marítimas de suministro hacia Asia y ha elevado el peso estratégico de los gasoductos terrestres.

Xi también se refirió a la coyuntura en el golfo Pérsico, que describió como situada en un momento "crítico" entre la guerra y la paz, y afirmó que "el cese total de las hostilidades es imperativo". El mandatario chino sostuvo que insistir en la negociación resulta "especialmente importante" y que una pronta desescalada ayudaría a reducir las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, las cadenas industriales y de suministro, y el orden comercial internacional.

Por el momento, no han trascendido comentarios ni de Xi ni de Putin acerca de la guerra en Ucrania, respecto a la cual China ha mantenido una posición ambigua desde su inicio. Ha pedido respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países y, al mismo tiempo, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.

Fuente y fotos: AFP - EFE - DW



