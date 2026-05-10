La Universidad Nacional del Chaco Austral llevó adelante una nueva acción territorial en la localidad de Corzuela, mediante un operativo integral de atención médica y control nutricional destinado a la comunidad.

El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, quien acompañó activamente la jornada, destacó el compromiso social de la universidad y el valor formativo que este tipo de experiencias representa para los estudiantes.

“Se estuvo trabajando en atención primaria de la salud. Los estudiantes realizaron un trabajo impresionante junto a los docentes de la carrera”, expresó. Asimismo, señaló que gran parte de las consultas estuvieron relacionadas con cuadros virales propios de la época del año y los cambios de temperatura. “Fue una gran experiencia para nuestros jóvenes poder realizar estas prácticas y brindar un servicio tan importante para la comunidad”, agregó.

En paralelo, profesionales y estudiantes del área de Nutrición desarrollaron actividades de concientización sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades, promoviendo hábitos orientados al cuidado integral de la salud.

Desde la casa de altos estudios remarcaron que estas acciones formaron parte de las políticas de extensión universitaria impulsadas por la institución, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y acercando conocimiento, prevención y atención a distintos puntos de la provincia. La comunidad de Corzuela acompañó activamente la iniciativa, destacando la importancia de este tipo de operativos para mejorar el acceso a servicios de salud y promoción comunitaria.

Periodismo365