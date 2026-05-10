Comenzó el programa "Manteniendo viva la Memoria" para que alumnos de escuelas primarias conozcan la historia de Malvinas.

Bajo el lema "Manteniendo viva la Memoria", las visitas al espacio son coordinadas por la Secretaría municipal, que además organiza el traslado de los alumnos a través del programa “Subite a Sáenz Peña”, permitiendo que estudiantes de distintas instituciones puedan conocer el museo y participar de las actividades. Además de exhibir objetos, Ávalos brinda charlas en primera persona donde responde preguntas y comparte vivencias de la guerra.

El museo reúne fotografías, recortes, utensilios y distintos elementos vinculados al conflicto bélico, además de objetos cotidianos que remiten a la vida de los soldados durante la guerra. A esto se suman propuestas didácticas que despiertan gran interés entre los visitantes, especialmente en los más jóvenes.

Periodismo365



