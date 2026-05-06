La inmobiliaria de Milei acelera su plan: subastará más de 20 terrenos en todo el país y una perlita.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) avanza con su plan de subastas y suma más de 20 terrenos en distintas provincias del país. Los predios se distribuyen entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; Córdoba; Chubut; Misiones y La Pampa. Según lo publicado en el Boletín Oficial, una parte importante corresponde a tierras ferroviarias, en muchos casos ubicadas dentro de cuadros de estación o sectores que hoy no tienen uso.

Uno de los terrenos más relevantes está en la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un lote sobre la Avenida del Libertador, a la altura del 3800, entre Cerviño y Bullrich, dentro de la traza de las vías del ferrocarril San Martín, en el tramo Retiro-Palermo. El predio tiene poco más de 3000 metros cuadrados y se ubica en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Ciudad. Actualmente, en ese sector funciona una sede del Renaper. A pocos metros se levanta el edificio diseñado por Zaha Hadid, uno de los desarrollos más exclusivos de Buenos Aires, donde los valores superan los u$s 9000 por metro cuadrado.

En la provincia de Buenos Aires, el listado incluye terrenos en distintas localidades. En Salazar, partido de Daireaux, aparece un predio dentro del cuadro de estación. En Mariano H. Alfonzo, en Pergamino, se suman otros tres lotes también vinculados al sistema ferroviario.

En Barrow, partido de Tres Arroyos, se incorporan cinco terrenos, mientras que, en Pablo Podestá, en Tres de Febrero, aparece otro predio ubicado en una zona urbana. En Chubut, se incluyen dos sectores en Esquel, en el departamento Futaleufú, ambos linderos al río Los Bandidos.

En Córdoba, el listado suma terrenos sobre la costanera del embalse de Río Tercero, en Calamuchita. Son tres lotes con frente al agua, en una zona que en los últimos años creció con desarrollos turísticos y de segundas residencias.

En La Pampa, también se incorporan tres predios que forman parte del cuadro de la estación Lonquimay, mientras que en Misiones figura un inmueble en la localidad de Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya, en cercanías del río Paraná.

La venta del terreno se enmarca en el Decreto 950/24, emitido en noviembre de 2024, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei busca desprenderse de propiedades consideradas innecesarias. El listado incluye edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies linderas a rutas nacionales y predios rurales.

Otras subastas de la AABE

Entre los activos más relevantes que el Estado tiene en carpeta para este año aparece el predio donde funciona el Parque de la Costa, en Tigre. Se trata de uno de los terrenos de mayor escala que la AABE prevé llevar al mercado en esta nueva etapa del plan de subastas.

El inmueble abarca más de 50.000 metros cuadrados, con salida directa al río. Según fuentes oficiales, todavía no hay una fecha definida para el remate ni un precio base establecido, pero se espera que la subasta se concrete a lo largo de 2026.

El activo representa aproximadamente la mitad del predio total donde hoy opera el parque de diversiones. La decisión de avanzar con la venta se dio luego de que el Gobierno nacional desafectara el inmueble del uso ferroviario, un paso necesario para habilitar su futura subasta.

En la Ciudad de Buenos Aires, la Administración tiene en cartera otros inmuebles. Uno de ellos está ubicado sobre avenida Santa Fe al 5300, en la esquina con avenida Dorrego, lindero a las vías del ferrocarril Mitre, en la zona de la estación Ministro Carranza. El predio cuenta con una superficie total de 3400 metros cuadrados.

En la lista figura un inmueble ubicado sobre avenida Federico Lacroze, entre avenida Forest y avenida Triunvirato, en un sector con buena conectividad entre Chacarita y Villa Urquiza. El predio tiene una superficie superior a los 8400 metros cuadrados y se inserta en un corredor donde en los últimos años avanzaron nuevos desarrollos residenciales y comerciales.

La AABE también subastará el terreno donde funciona actualmente la cárcel de Devoto. Se trata de un megaterreno de aproximadamente 4,5 hectáreas, unos 45.000 metros cuadrados, ubicado en Villa Devoto, uno de los últimos grandes predios disponibles dentro del tejido urbano de la Ciudad de Buenos Aires.

La venta del inmueble quedará habilitada una vez que se concrete el traslado total de los internos, previsto para antes de fin de año, al nuevo complejo penitenciario federal de Marcos Paz y se formalice el cierre definitivo del penal. Si bien el terreno no tiene fecha ni precio base definido, ya empezó a captar la atención del sector inmobiliario.

Las subastas más importantes

Eduardo Costantini concentró algunas de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año pasado. A través de Consultatio, se quedó con el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones en una subasta organizada por la AABE y también adquirió otro terreno estratégico en Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo, por más de u$s 21 millones.

Otra de las transacciones de mayor impacto fue el acuerdo entre Raghsa y JP Morgan, que implicó el alquiler total de una nueva torre de oficinas en Núñez. El contrato, valuado en más de u$s 150 millones, se convirtió en una de las operaciones más relevantes del segmento corporativo de los últimos años.

En paralelo, Argencons se quedó con uno de los remates más caros del año. La AABE subastó por u$s 46,5 millones un predio de casi una hectárea en Bajo Belgrano, que pertenecía a la Policía Federal, en una puja que duplicó el precio base.

Fuente y fotos: El Cronista