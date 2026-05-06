Aquejado por la conmoción causada por la muerte de Carlos Vázquez y la deuda descontrolada, el Gobierno sufre una nueva baja en su estructura tras la ida de Sergio Maldonado.

Para peor, en los últimos días, recibió la dura noticia del suicidio del suboficial retirado Carlos Vázquez, quien encabezada el reclamo ante la falta cobertura sanitaria y la cual generó gran conmoción en el sector militar.

En ese contexto, el presidente del ex Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), el General de Brigada R, Sergio Maldonado, presentó la renuncia y originó un nuevo cimbronazo en el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, y en el Ejecutivo nacional a cargo del presidente Javier Milei. Pero por más que intenten evitar una lectura política de la situación, funcionarios gubernamentales reconocen que el desolador panorama de la obra social no encuentra solución definitiva.

La incertidumbre ya es cuestión de todos los días, dado que desde que comenzó Milei su mandato sufrió reestructuraciones, cambios de conducción y hasta una transición incompleta desde que Presidencia de la Nación decidió dividir el organismo entre la Obra Social de las Fuerzas Armadas y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. A propósito, la cartera de Defensa acumula problemas financieros, exigencias operativas y cientos de quejas no solo de los afiliados, sino que también de los prestadoras.

Enorme pasivo

El área encabezada por Carlos Presti presentó un informe lapidario sobre IOSFA en la Cámara de Diputados con números en rojo. De allí, se desprende que hasta el 31 de marzo de 2026 era de $248.600.811.333,39.

Dicho pasivo está comprendido por:

$161 millones en servicios básicos; $16.290 millones en reintegros; $178.961 millones en gasto prestacional y funcionamiento, y $53.187 millones en préstamos del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

También, reconoció reintegros por estudios, consultas, prácticas quirúrgicas e internaciones; y que la nueva obra social funciona desde el miércoles 1 de abril de 2026, es decir, un poco más de un mes. Sus miembros titulares y suplentes del directorio de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) quedaron oficializados a través de la resolución 124/2026 que se publicó el pasado miércoles 4 de marzo en el Boletín Oficial.

La estructura

Mediante esa normativa, el organismo se encuentra bajo la fiscalización y el control del Ministerio de Defensa, y es dirigido por un directorio integrado por cinco miembros titulares, cada uno con su correspondiente suplente. Además, establece que el titular de la cartera se encarga de designar o despedir a sus integrantes.

De esa manera había quedado integrado por el General de Brigada (R) Sergio Maldonado, acompañado por el vicepresidente, el General de Brigada (R) Omar Horacio Domínguez. Ambos nombramientos fueron resultado de una propuesta del Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

El resto de los miembros titulares del consejo directivo son el Capitán de Navío (R.E.) Gustavo Rubén Rivas, y el Comodoro (R) Juan Carlos Ruiz Pringles. En tanto, los suplentes fueron el CR A (R) Juan José Collins, CR I (R) Darío Gabriel Banchio, Capitán de Navío (R.E.) Miguel Ángel Alonso y Comodoro Mayor Sergio Luis Busdrago.

Todos ellos, para acceder al cargo, tuvieron que cumplir con “condiciones de idoneidad técnica, experiencia en funciones de conducción o gestión en materia de administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera y/o dirección de grandes organizaciones”.

Sin embargo, con el suicidio de Vázquez, el descalabro financiero y la renuncia de Maldonado parece no cumplirlas. La situación de IOSFA parece terminal y sacudida por numerosos escándalos, como los sobre precios durante la administración del ahora diputado nacional Luis Petri.

Fuente y fotos: Data Gremial