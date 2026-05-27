Desde junio, las familias chaqueñas podrán acceder a planes de financiación en 12, 18 y 36 cuotas para construir, ampliar, pintar y refaccionar sus viviendas *a través de la tarjeta Tuya y préstamos personales en comercios adheridos de toda la provincia.

El programa surge del trabajo conjunto entre Nuevo Banco del Chaco, Unicobros y Federación Económica del Chaco, con el objetivo de fortalecer el consumo, potenciar las ventas y facilitar el acceso a materiales e insumos vinculados a la construcción. A partir del 1 de junio, comercios adheridos de rubros como pinturerías, materiales de construcción, iluminación, electricidad, aberturas y sanitarios ofrecerán promociones con tarjeta Tuya en 12 y 18 cuotas. Además, estará disponible la línea “Tu Préstamo 36 cuotas”, que permitirá financiar compras de insumos para la construcción directamente en los comercios adheridos.

Durante la presentación, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para impulsar la economía provincial. “Cuando hay voluntad y nos ponemos a trabajar todos juntos como lo hemos hecho desde el primer momento, se logran cosas importantes para dinamizar la economía en diferentes sectores de la provincia”, sostuvo el mandatario.

En esa línea, remarcó que esta herramienta financiera permitirá a muchas familias “construir, ampliar, mejorar o terminar alguna obra pendiente”, al tiempo que recordó las distintas acciones implementadas por el Gobierno provincial para asistir a las zonas afectadas por la emergencia hídrica. “Para nosotros dinamizar la economía es sumamente importante y también porque esto significa un alivio para el bolsillo de las familias para construir”, expresó Zdero.

El mandatario valoró además que la línea “Tu Préstamo 36 cuotas” pueda gestionarse directamente en el comercio adherido, lo que brinda mayor agilidad y previsibilidad tanto para el cliente como para el vendedor.

Por su parte, el presidente de Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, destacó el trabajo conjunto con el sector privado y señaló que “Chaco Construye” consolida “una simbiosis entre el banco y los comerciantes para llegar a cada rincón de la provincia”.

Asimismo, explicó que los comercios actuarán como facilitadores para que los clientes puedan acceder al crédito de hasta 36 meses, incluso cuando el límite de la tarjeta no resulte suficiente. “Existen más de 800 corralones, personas y comercios dedicados al sector de la construcción. Sabemos que la construcción dinamiza y sabemos que tenemos que trabajar estos temas y estos son nuestros recursos y acá los vamos a poner”, afirmó Gutiérrez.

En representación de Federación Económica del Chaco, Fabricio Simoncini destacó que más de 55 entidades, Cámaras de Comercio, cámaras sectoriales y colegios profesionales participan de la iniciativa. “Entendemos que la construcción es un agente multiplicador, porque además de generar venta de materiales, genera mano de obra y movimiento en la economía de cada familia”, señaló.

Finalmente, el presidente de Fiduciaria del Norte, Gerardo Santos Oliveira, explicó que el objetivo es sumar herramientas como el Fondo de Garantías del Chaco para mejorar las condiciones de compra de materiales y fortalecer la competitividad de los comercios. Con esta propuesta, el Gobierno provincial, Nuevo Banco del Chaco, Unicobros y Federación Económica del Chaco consolidan una alianza estratégica orientada a generar más oportunidades para comerciantes y consumidores, impulsando el desarrollo económico y productivo de toda la provincia.

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