En el Centro Cultural, se realizó el acto de colación de los nuevos egresados de la Escuela Municipal de Guardavidas.

Esta es la 2° promoción de guardavidas; en la oportunidad 19 fueron los egresados que sumados a los 20 anteriores, hace un total de 39 guardavidas profesionales que tuvieron una intensa preparación teórico - práctica.

LOS NUEVOS EGRESADOS:

Sandra Acosta, Fernando Argüello, Darío Barroso, Emanuel Blanco, Gisela Cardozo, Carlos De Cesare, Sofía Grando, Franco Herrera, Iveth Leva, Álvaro López, Julieta Ojeda, Irina Pérez, Luján Ponce, Luciano Quiroga, Rosa Rodríguez, Guillermo Sánchez, Florencia Silva, Rodrigo Sánchez, Matías Toloza.

Es importante destacar que Sáenz Peña es el único municipio del Chaco que cuenta con una escuela municipal de guardavidas, siendo una de las pocas del NEA; el objetivo es dar cumplimiento a la Ley Provincial Lourdes que establece la necesidad de contar con guardavidas profesionales en colonias o lugares donde haya espejos de agua.

Periodismo365