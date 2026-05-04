"¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada?", lo cruzó el influencer Coscu.

El domingo a las 9 de la mañana, Galperin compartió el tuit de un troll libertario con el recorte de una nota donde una jubilada cuanta que no le alcanza para medicamentos y que no le gusta pedirle plata a sus hijos. "Como jubilada, no puedo vivir", dice.

El tuit citado por Galperin hace hincapié en que la señora responde que no trabajó y lo define como "kukismo en estado puro". El dueño de Mercado Libre le agregó risas y generó una ola de respuestas donde lo destrozan y le recordaron que su empresa se beneficia con millonarias exenciones impositivas del Estado al que le encanta cuestionar.

La crítica que más repercutió fue la del influencer Coscu. "¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? eran otras épocas, quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa...", le explicó. "Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad, acuérdense de este ejemplo: la persona más rica de nuestro país riéndose de una jubilada a la que no le alcanza para los remedios", agregó Coscu.

Más tarde, el influencer habló en Blender y volvió a destrozar al empresario. "¿Realmente el dueño de Mercado Libre, uno de los tipos con más plata del país, va a usar su Twitter para reírse de una señora que no llega a comprarse un medicamento? ¿no hay otras cosas más productivas para tuitear? Es tirar odio, por tirar", afirmó.

"Tuiteá otra cosa, Galperin, dale hermano. Sos una persona que tiene que pensar los tuits, tiene que pensar qué genera cuando tuitea algo. Y generar odio hacia una viejita que está reclamando la jubilación... ¿no podés tuitear algo mejor, hermano?", cerró Coscu.

Fuente y fotos: La Política Online



