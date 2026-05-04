El hecho ocurrió en una finca cercana a Los Blancos, en el límite con Formosa. Dos baqueanos declararon haber visto a los ocupantes salir tras el impacto. La investigación está a cargo de la Justicia Federal.

Fuentes de la investigación informaron a El Tribuno que dos baqueanos que se encontraban en la zona declararon haber visto a dos personas armadas salir del avión poco después del impacto. El testimonio fue incorporado al expediente y es considerado uno de los elementos centrales para orientar la búsqueda. El hecho se registró alrededor de la 01.00 horas de la mañana en la finca Los Leones. Según los primeros reportes, el avión descendió de manera abrupta y fue encontrado posteriormente sin ocupantes.

En un primer momento, trascendió que la aeronave tenía una matrícula boliviana con un último registro de vuelo correspondiente al mes de junio. Sin embargo, esa información fue descartada por los investigadores al confirmarse que no era correcta. Hay otros elementos en la nave que indican que sería boliviana.

En el lugar también se detectaron huellas de camionetas, lo que refuerza la hipótesis de que los ocupantes abandonaron rápidamente la zona tras el aterrizaje o la caída. Peritos de Gendarmería Nacional Argentina llegaron al lugar con demoras debido al mal estado de los caminos. Según pudo saber El Tribuno, recién arribaron el sábado alrededor de las 18.00 horas y comenzaron con tareas más exhaustivas durante la jornada del domingo, cuando avanzaron en la extracción de la aeronave, que actualmente se encuentra en proceso de desarmado para su peritaje.

En paralelo, se desplegó un operativo de búsqueda en la zona con rastrillajes terrestres y sobrevuelos con drones, con el objetivo de dar con los ocupantes que, según los testimonios, abandonaron el lugar tras el impacto.

Además, se emitió un alerta a centros de salud de la región ante la posibilidad de que los ocupantes hayan resultado heridos. Fuentes consultadas por El Tribuno indicaron que el impacto habría sido de gran magnitud, lo que vuelve poco probable que hayan salido ilesos.

El operativo inicial estuvo a cargo de la Policía de Formosa, luego intervino la Policía de Salta y finalmente se dio intervención a Gendarmería Nacional Argentina, que encabeza la investigación bajo la órbita de la Justicia Federal.

Hasta el momento no se encontraron estupefacientes en el interior de la aeronave, aunque los investigadores no descartan que el hecho pueda estar vinculado a actividades ilícitas en la zona de frontera.

Fuente y fotos: El Tribuno