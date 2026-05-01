Por la magnitud de la obra, la empresa Sameep informa que los trabajos en el Acueducto se extenderán hasta este sábado.

La empresa Sameep informa que los trabajos de reparación del Primer Acueducto, iniciados en horas tempranas de este viernes, continuarán durante la jornada de este sábado debido a la complejidad del terreno y la magnitud de la intervención que se ejecuta en la zona del Puente Río Negro, en Barranqueras.

Las tareas requieren la interrupción temporal del bombeo del acueducto, medida necesaria para garantizar una correcta ejecución de las obras. Las acciones en curso incluyen la colocación de abrazaderas metálicas y la soldadura de bridas en la cañería principal, trabajos fundamentales para reforzar la estructura del sistema y optimizar su funcionamiento a largo plazo.

Como consecuencia de esta intervención, se ven afectadas de manera directa en el servicio las localidades de Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, quien acompañó las tareas en territorio, destacó la relevancia de la obra y el compromiso del personal: “Se trata de una reparación clave para el sistema de distribución de agua potable. Sabemos que estos trabajos generan inconvenientes momentáneos, pero son necesarios para mejorar la calidad y continuidad del servicio. Queremos resaltar especialmente el esfuerzo de nuestros trabajadores, que llevan adelante estas tareas con profesionalismo y compromiso, incluso en una fecha tan significativa como el Día del Trabajador”.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda, brindó precisiones técnicas: “Las tareas consisten en la colocación de abrazaderas metálicas y la soldadura de una brida en un tramo crítico del acueducto. Esto permitirá reforzar la cañería y prevenir futuras pérdidas o fallas. Debido a la magnitud de la intervención, los trabajos continuarán durante el sábado”. Desde Sameep reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad, remarcando la importancia de cuidar el recurso mientras se avanza con esta reparación clave para el sistema.

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