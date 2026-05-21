El Gobierno provincial, a través de la Administración Provincial del Agua (APA) y la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), avanza con trabajos de limpieza y adecuación de canales de drenaje rural en distintos puntos del Chaco, en el marco de las acciones preventivas ante los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño.

Además, el titular de la APA señaló que participa del Observatorio sobre el comportamiento del fenómeno de El Niño junto a integrantes del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNNE y especialistas de la Universidade Federal de Santa María de Río Grande do Sul.

INTERVENCIONES EN TRES ISLETAS

Días pasados, estuvo el Gobernador Leandro Zdero verificando los trabajos, y en esta oportunidad, el ingeniero Pilar supervisó las tareas que se desarrollan en la zona rural de Tres Isletas, particularmente en el Canal “Pampa Vargas”, con trabajos de limpieza, desmalezamiento y adecuación integral del sistema de drenaje.

Las intervenciones contemplan el desmonte y la remoción de vegetación invasiva sobre la traza del canal, además de la adecuación de la solera y el rearmado de taludes para restablecer la sección hidráulica de diseño y optimizar la capacidad de escurrimiento del agua.

Asimismo, se realizan obras destinadas a agilizar la descarga del canal hacia el cauce del riacho “Salto de la Vieja”, junto con tareas en canales ubicados en la zona de la Ruta Nacional Nº 95 y en el canal paralelo a la Ruta Provincial Nº 9.

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