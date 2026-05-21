José Mucio viene con un catálogo que incluye drones, aeronaves, radares, misiles, blindados y armamento liviano.

Según reveló CNN Brasil, José Múcio Monteiro, busca posicionar a Brasil como proveedor regional de equipamiento estratégico. Entre los productos ofrecidos aparecen drones, aeronaves, radares, sistemas de comunicación, embarcaciones, municiones, misiles, blindados y armamento liviano.

El catálogo incluye más de 300 productos desarrollados por empresas estatales brasileñas como Imbel y Emgepron, además de firmas privadas consideradas estratégicas por el gobierno brasileño, entre ellas Embraer, Helibras, Taurus y Condor.

Desde el Ministerio de Defensa brasileño definieron la misión como "una visita comercial con tono diplomático", en el marco de una estrategia regional para ampliar las exportaciones militares brasileñas y fortalecer vínculos de defensa más allá de las diferencias ideológicas entre gobiernos.

La llegada del funcionario de Lula se produce en medio de una pésima relación con Javier Milei con quien no se ha tenido un encuentro bilateral desde que el libertario llegó a la Casa Rosada con la excepción de las cumbre del Mercosur en las que coincidieron.

Brasil está dando pasos agigantados en su política de defensa. LPO reveló que la Armada brasileña lanza un mega buque que potencia el poder marítimo de Brasil a través de un buque mide aproximadamente 54,2 metros de eslora, con un calado máximo de 2,48 metros, y se espera que refuerce la capacidad de patrullaje de la Amazonía Azul, la Zona Económica Exclusiva de Brasil.

Por otra parte, el gigante sudamericano logró fabricar aviones caza de última generación. Se trata del F-39, el primer avión de combate supersónico fabricado por Brasil. Se trata de un proceso de transferencia tecnológica de la sueca Saab.

El Ejército Brasileño Lula también tiene un plan de modernización de 87.780 millones de dólares para la adquisición de los drones y tecnología de defensa. La propuesta se produce luego del discurso de Lula en la declaración conjunta a la prensa con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en el que planteó la necesidad de aumentar la inversión en Defensa para "evitar que nos invadan". El contexto de guerra global llevó a Lula a consolidar su posición neutral ante los conflictos bélicos de este tiempo y al tiempo, fortalecer la inversión como forma disuasoria.

El proyecto que presentó el Ejército incluye vehículos blindados, defensa antiaérea y misiles (como el AV-TM 300) para aumentar la capacidad disuasoria de Brasil. Se estima una inversión de casi 90 mil millones de dólares hasta 2040, dividida entre la adquisición de nuevo equipo y los costos operativos.

La modernización se basa en el escenario de conflictos modernos, priorizando la defensa contra drones y misiles antiaéreos de altitud media, además de la recuperación de la industria de defensa nacional. En contraposición, el gobierno de Javier Milei lleva a cabo una política errática en Defensa con militares que se quedaron sin cobertura y un ajuste de presupuesto que afecta el funcionamiento de todas las áreas.

Fuente y fotos: La Política Online



