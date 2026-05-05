La empresa Sameep informó que finalizaron los trabajos complementarios de reparación en el Primer Acueducto, ubicado a la vera del Puente Río Negro, en Barranqueras, lo que permitió restablecer progresivamente el servicio de agua potable en varias localidades del interior provincial.

Desde la empresa estatal explicaron que estas intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejora del sistema de abastecimiento, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y asegurar el suministro a las distintas comunidades.

Los trabajos realizados incluyeron tareas de soldadura y la instalación de abrazaderas metálicas en el extremo de la cañería del acueducto. Finalizada la intervención, el servicio comenzó a restituirse de manera paulatina, recuperando progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas.

El gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó la relevancia de estas acciones y el compromiso del personal técnico. “Estas intervenciones son fundamentales para garantizar la confiabilidad del sistema de acueductos que abastece al interior provincial”, señaló.

Por su parte, el jefe del Departamento de Acueductos, ingeniero Germán Ojeda Silva, remarcó que “si bien este tipo de tareas puede generar inconvenientes momentáneos en el servicio, son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad del suministro”.

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