En la tarde de este sábado, el gobernador Leandro Zdero supervisó las obras de desagües, limpieza y saneamiento que se ejecutan en La Clotilde, en el marco de un trabajo articulado entre el Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, la Administración Provincial del Agua (APA), la Dirección de Vialidad Provincial y el Consorcio Caminero Nº34.









La intervención surgió a partir de los anegamientos provocados por el temporal de abril, que dejaron intransitables campos y caminos rurales del Lote 7 debido a la falta de escurrimiento del agua. La situación afectó directamente a productores de la zona, dificultando tanto el desarrollo de sus actividades como la circulación cotidiana. Los trabajos se concentran principalmente en el sector norte de La Clotilde, donde se llevan adelante tareas de saneamiento, limpieza y refuerzo de la infraestructura hídrica para optimizar el drenaje y favorecer el escurrimiento del agua, dando respuesta a una problemática recurrente ante lluvias intensas.









El gobernador destacó el esfuerzo conjunto entre los organismos provinciales y los productores rurales. “Es un trabajo realmente extraordinario y de esfuerzo compartido entre los productores, el Consorcio Caminero, APA y Vialidad”, expresó Zdero, al tiempo que recordó que la limpieza del canal era un reclamo histórico de la comunidad. Asimismo, remarcó el impacto positivo que tendrán estas tareas para las familias rurales. “El testimonio de los productores de la zona es una muestra clara del trabajo realizado”, señaló.

En ese contexto, el mandatario provincial subrayó la importancia de complementar la mirada técnica con la experiencia de quienes viven y trabajan en el lugar. “La cuestión técnica va acompañada de la experiencia de los productores y de lo que viven”, sostuvo y aseguró que las obras continuarán para seguir mejorando la calidad de vida de los pobladores.

”HACE 30 AÑOS NO SE REALIZABAN ESTOS TRABAJOS EN LA ZONA”

Por su parte, el presidente del Consorcio Caminero Nº34, Juan Carlos Grib, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y aseguró que “se está haciendo una obra muy buena”. En esa línea, recordó que hacía “como 30 años” que no se realizaban estos trabajos de estas características en la zona.

En tanto, el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik, destacó la articulación entre los distintos organismos provinciales y el Consorcio Caminero Nº34. “Hemos logrado una vez más demostrar la articulación que hay en nuestro Gobierno provincial”, afirmó. Además, señaló que las tareas permitieron sanear, acondicionar y extender los canales, brindando solución a “un problema casi crónico que tenía la zona rural de La Clotilde”.

Finalmente, el presidente de la APA, Jorge Pilar, indicó que la obra comenzó de manera inmediata con el aporte de maquinaria del Consorcio Caminero y precisó que actualmente trabajan tres equipos en el lugar. También valoró la rápida articulación entre los organismos provinciales y el consorcio, lo que permitió obtener resultados visibles en poco tiempo.

Acompañaron al gobernador el ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik; el presidente de APA, Jorge Pilar; y el presidente del Consorcio Caminero Nº34, Juan Carlos Grib.

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