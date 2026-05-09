La mujer detenida por una causa de "Supuesta usurpación de títulos y honores" arribó en la madrugada de este sábado a Presidencia Roque Sáenz Peña bajo estricta custodia policial. Luego, quedó alojada en la División Género y será indagada el próximo lunes por el fiscal Marcelo Soto.

El operativo fue concretado por efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Sáenz Peña, quienes dieron cumplimiento a un exhorto judicial y encabezaron el procedimiento de custodia y traslado de la detenida.

La comisión policial arribó este sábado a las 01.00 horas de la madrugada, en un procedimiento que se desarrolló bajo un estricto esquema de seguridad y con acompañamiento especial de distintas unidades policiales del interior provincial, con el objetivo de evitar incidentes durante el recorrido y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales.

Antes de ser alojada, la mujer fue sometida al examen correspondiente por parte del médico policial, conforme al protocolo establecido para este tipo de actuaciones judiciales y de traslado de detenidos. Posteriormente, fue derivada a la División Violencia Familiar y de Género de Sáenz Peña, donde permanecerá alojada mientras avanza la investigación judicial en su contra. Según trascendió, la acusada sería indagada el próximo lunes por la Fiscalía interviniente.

La causa, que generó fuerte repercusión en la comunidad, investiga presuntas maniobras vinculadas al ejercicio ilegal de la medicina y la utilización indebida de títulos profesionales, situación que derivó en la intervención de la Justicia y en la detención de la mujer involucrada. Fuentes policiales confirmaron que el operativo se desarrolló sin inconvenientes y destacaron la coordinación entre las distintas dependencias que participaron del dispositivo de seguridad.

Fuente y fotos: Norte