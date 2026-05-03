El procedimiento se realizó durante un control vehicular en accesos a la localidad. Efectivos de la Comisaría de Quitilipi llevaron adelante un operativo de seguridad preventiva en el marco del “Patrullaje Motorizado Lince”, donde interceptaron un automóvil en el que se trasladaban diversas mercaderías sin la documentación correspondiente.
Los efectivos comenzaron el operativo ayer a las 22 y culminó esta madrugada pasadas las 2, durante el control, los agentes identificaron al conductor, un joven de 25 años, quien iba acompañado por una mujer de 22 años. Ambos transportaban una importante cantidad de productos de distintos rubros, sin contar con remitos ni aval aduanero que acrediten su procedencia.
Finalmente, ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía Federal de Sáenz Peña, que dispuso el secuestro de la totalidad de la mercadería, así como la notificación de actuaciones por “Supuesta Infracción al Código Aduanero en Concordancia con Contrabando".
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