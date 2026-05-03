El Acueducto ya opera con normalidad tras la reparación del tramo crítico y continúan tareas complementarias

Tras dos días de intensa labor, que incluyó también el Día del Trabajador, la empresa Sameep concluyó la mayor parte de la reparación del Primer Acueducto del Interior y comenzó la normalización progresiva del servicio de agua potable en distintas localidades afectadas. Las tareas incluyeron la instalación de abrazaderas metálicas y la soldadura de bridas en la cañería principal, acciones fundamentales para garantizar la integridad del sistema.

Los trabajos se llevaron adelante en una cañería ubicada a la vera del puente Río Negro, en la localidad de Barranqueras, y finalizaron alrededor de la 1 de la madrugada de este domingo. La intervención demandó más tiempo del previsto debido a las dificultades del terreno y la magnitud de las tareas ejecutadas.

Como consecuencia de estas acciones, se vieron afectadas en el suministro las localidades de Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi. Desde Sameep informaron que el servicio comienza a restablecerse de manera progresiva en todas las zonas.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó la importancia de la intervención y el compromiso del personal: “Se trató de una reparación clave para el sistema de distribución de agua potable. Sabemos que estos trabajos generan inconvenientes, pero son necesarios para mejorar la calidad y continuidad del servicio. Quiero resaltar especialmente el esfuerzo de nuestros trabajadores, que actuaron con gran profesionalismo”.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda, precisó: “Se realizó la colocación de abrazaderas metálicas y la soldadura de una brida en un tramo crítico del acueducto. Estas tareas permiten reforzar la estructura y prevenir futuras pérdidas o fallas”.

Finalmente, desde Sameep agradecieron la comprensión de los usuarios durante el desarrollo de los trabajos y ratificaron el compromiso de continuar ejecutando acciones para mejorar la calidad del servicio en toda la provincia.

Periodismo365