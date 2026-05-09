Ayer a la tarde, una asistente social que viajaba por Ruta Nacional Nº 89 en cercanías de General Pinedo, chocó a un caballo suelto que deambulaba junto a otros equinos por la cinta asfáltica. Afortunadamente la mujer resultó ilesa y solamente hubo que lamentar daños en su vehículo.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que una asistente social de 49 años de edad, domiciliada en Hermoso Campo; denunció en la Comisaría de General Pinedo que a las 12:47 horas circulaba en su automóvil Jeep Renegade, color gris, por Ruta 89 desde Gancedo a Hermoso Campo, y 5 kilómetros antes de llegar al cruce con Ruta Provincial N° 5; chocó un caballo con pelaje blanco y canela que se le había cruzado de repente. Además, la denunciante detalló que observó otros 3 equinos al costado de la ruta.
Tras el accidente, la damnificada avisó al personal de Policía Rural General Pinedo, aclarando que no resultó lesionada y solo hubo que lamentar daños materiales en su rodado. Por dichos de lugareños, los uniformados pudieron averiguar quien es el dueño de los caballos que estaban sueltos en la Ruta. El magistrado en turno dispuso se notifique de la causa al dueño de los equinos.
Periodismo365