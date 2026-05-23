Este lunes 25 de mayo, a partir de las 11.00 horas, en el Polideportivo Municipal se llevará a cabo una nueva edición del Campeonato de la Empanada Termal, una propuesta que celebra la tradición, el sabor y la cultura argentina en una competencia que reunirá a 15 cocineros.

Además de la competencia, la jornada contará con una destacada propuesta artística y cultural. Habrá presentaciones musicales de Orejanos Folk, Raza Fuerte Folclore y Sylvina Brizuela, además actuará el ballet de Casa de Cultura.

También se desarrollará una masterclass imperdible a cargo de Norma Gerván de Navarro, referente de la cocina tradicional tucumana, quien compartirá los secretos de la auténtica empanada tucumana. Desde el Municipio se destaca que el campeonato busca fortalecer la identidad regional, promover la gastronomía local y generar un espacio de encuentro para las familias saenzpeñenses y visitantes de toda la región.

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