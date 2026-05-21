Sáenz Peña avanzará con el saneamiento del actual vertedero y proyecta un nuevo relleno sanitario y espacio de gestión de residuos sólidos.

El objetivo es reducir focos de incendio, como los registrados en los últimos días. En ese sentido, se solicita especialmente a los vecinos tomar conciencia y evitar estas acciones que provocan daño en la salud y el ambiente. Además, se busca impedir la dispersión de residuos y mejorar las condiciones ambientales y de seguridad del predio.

Como parte de la solución definitiva, se proyecta la construcción de un nuevo relleno sanitario y un espacio integral de gestión de residuos sólidos urbanos en un predio municipal de 100 hectáreas, ubicado a unos 9 kilómetros del ejido urbano. El futuro sistema contará con infraestructura adecuada para la impermeabilización del suelo, el tratamiento de líquidos lixiviados y el control de gases, en el marco de un proyecto de ingeniería ambiental que demandará inversiones, obras y adecuaciones técnicas vinculadas a la presencia del canal aliviador pluvial y de líneas de alta tensión en la zona.

Asimismo, el Ejecutivo enviará el proyecto integral al Concejo Municipal con el objetivo de avanzar en las herramientas normativas y presupuestarias necesarias, además de gestionar las autorizaciones correspondientes.

Desde el Municipio se remarca la importancia del acompañamiento de la comunidad mediante la separación de residuos en origen, el respeto de los horarios de recolección y la erradicación de basurales clandestinos, mientras se lleva adelante el Plan Sáenz Peña Sustentable y Circular y continúa funcionando la Planta de Tratamiento de Residuos para el procesamiento de materiales secos.

Periodismo365