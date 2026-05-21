La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) invita a participar de la cuarta edición del Programa Liderazgo para la Transformación 2.0 (LPT 2.0), una propuesta organizada y dictada por CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en conjunto con 16 instituciones educativas de 22 países de América Latina, el Caribe y España.

La UNCAUS ya cuenta con varios egresados de este programa, siendo la provincia del Chaco una de las participantes desde el año 2016. Uno de los aspectos más destacados es que la capacitación es totalmente gratuita.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 27 de mayo de 2026. El programa iniciará el 1 de junio y finalizará el 30 de noviembre de 2026, con una duración total de 182 días y una carga estimada de 110 horas. Se dictará en español y portugués, bajo modalidad híbrida (virtual-presencial), y otorgará certificación digital a quienes aprueben las actividades propuestas.

El programa está dirigido a líderes públicos, sociales, políticos y empresariales, representantes de ONG y asociaciones civiles, así como también autoridades públicas comprometidas con la transformación y el desarrollo de sus comunidades.

Entre los principales ejes temáticos se destacan liderazgo, desarrollo local, habilidades blandas, transformación digital, evaluación de impacto, reactivación económica, cambio climático, género y grupos poblacionales, además de educación financiera. El formato contempla que el 50% de la capacitación sea dictada de manera virtual por CAF, mientras que el otro 50% estará a cargo de las instituciones aliadas de cada país.

Además, al finalizar el cursado, los mejores proyectos de la región participarán de un bootcamp presencial internacional, donde los equipos seleccionados presentarán sus iniciativas ante expertos internacionales, funcionarios de CAF y referentes de distintos países, con el objetivo de fortalecer y enriquecer sus propuestas.

Argentina participa del programa a través del Centro de Estudios, Formación y Animación Social (CEFAS), junto a instituciones educativas de países como Brasil, Chile, Colombia, España, Panamá, Perú, Uruguay, entre otros.

El Programa Liderazgo para la Transformación 2.0 se consolida como una oportunidad de formación e integración regional destinada a potenciar liderazgos comprometidos con el desarrollo sostenible y la transformación social en América Latina y el Caribe.

Inscripciones en: https://www.caf.com/es/capacitaciones/programa-liderazgo-para-la-transformacion-20-argentina-4%C2%BA-ed/

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