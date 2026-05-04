La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) inauguró su primer pluviómetro homologado en convenio con el Servicio Meteorológico Nacional.

El abogado Germán Oestmann, rector de la UNCAUS; expresó su satisfacción por este nuevo logro institucional: “Estamos muy contentos porque acabamos de inaugurar un pluviómetro, algo muy interesante que nos permitirá medir las lluvias que hay en la zona. Para esto tuvimos que capacitar a cuatro personas, que serán las encargadas de realizar las mediciones con todos los registros correspondientes”.

Asimismo, Oestmann, destacó la importancia del equipamiento en el marco de la articulación institucional: “Esto nos va a permitir saber cuánto llovió acá, lo cual es muy importante para nosotros. En primer lugar, porque tenemos un convenio con el Servicio Meteorológico Nacional, siendo este el primer pluviómetro homologado, y por otro lado porque está avalado por la Organización Meteorológica Mundial, lo que también nos enorgullece ya que nos reconocen para poder llevar adelante esta tarea”. El dispositivo cuenta con el aval de la Organización Meteorológica Mundial y se enmarca en un convenio con el SMN, garantizando estándares internacionales en la medición de datos meteorológicos.

Durante la actividad, el meteorólogo e inspector meteorológico Emanuel Candelero, docente de la Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental, remarcó: “Hoy estamos inaugurando el pluviómetro oficial en convenio con el Servicio Meteorológico Nacional. Es muy importante para el registro pluviométrico no solo de Presidencia Roque Sáenz Peña, sino también de toda la región centro de la provincia. Es un dato clave tanto en lo académico como en lo social”.

Este avance se enmarca en el fortalecimiento de la educación, la investigación y el servicio a la comunidad mediante la incorporación de mediciones meteorológicas oficiales, gracias al convenio con el Servicio Meteorológico Nacional.

En este sentido, la instalación del pluviómetro y la futura estación meteorológica convencional permitirá obtener datos meteorológicos oficiales desde el propio predio universitario, posicionando a la institución como un punto estratégico para la generación de información ambiental confiable en la región.

Asimismo, este desarrollo representa un importante beneficio académico, ya que brindará a estudiantes y docentes la posibilidad de trabajar con datos reales, desarrollar prácticas de campo y potenciar proyectos de investigación interdisciplinarios. A su vez, posibilitará la construcción de series históricas fundamentales para analizar la variabilidad climática, estudiar eventos extremos y contribuir a la planificación territorial.

Por otro lado, la información generada tendrá un fuerte impacto social y productivo, ya que podrá ser utilizada para la toma de decisiones en sectores como la agricultura, la gestión hídrica y la prevención de riesgos climáticos.

Con esta iniciativa, la UNCAUS se consolida como un nodo regional de producción de conocimiento científico y de información meteorológica oficial, reafirmando su compromiso con el desarrollo sustentable del Chaco Austral y el bienestar de toda la comunidad.

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