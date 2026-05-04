El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, reiteró este lunes que el organismo avanza en la reactivación y finalización de un conjunto habitacional en General San Martín, al tiempo que ratificó que la adjudicación de las unidades se realizará mediante sorteo público, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades.

En ese marco, detalló que 83 viviendas fueron sorteadas oportunamente, aunque el instituto corroborará que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarios definitivos. A la vez son 155 viviendas las que se sortearán una vez finalizadas las obras. “Todas las familias de General San Martín tienen el mismo derecho a participar. No puede haber decisiones discrecionales de nadie, ni de amigos ni familiares”, sostuvo Berecoechea, al tiempo que remarcó que el sorteo público es el mecanismo “más transparente”, realizado con sistemas auditables y participación de los vecinos.

Respecto a versiones sobre la existencia de una “lista de consenso”, el titular del IPDUV fue categórico al señalar que no existe tal presentación formal ante el organismo. “Partir de la premisa de una lista de consenso sin respaldo institucional es incorrecto. Las adjudicaciones deben ajustarse a normas claras y transparentes”, afirmó. Por otra parte, el funcionario advirtió que ante intentos de ocupación de las viviendas antes de su finalización el organismo avanzará con las denuncias correspondientes para que intervenga la Justicia.

Finalmente, Berecoechea reiteró el compromiso del Gobierno provincial de continuar con la ejecución de viviendas en todo el territorio, priorizando la transparencia y el acceso equitativo para las familias chaqueñas.

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