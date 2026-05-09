Los policías secuestraron un arma de fabricación casera, popularmente conocida como "tumbera".

Una docente del Colegio Nacional E.E.S. N° 24, informó que el 6 de mayo había recibido capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp de alumnos de primer año, donde se observaba que uno de ellos de 14 años, habría llevado al colegio un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y una bala.

Con datos aportados por fuentes confiables, los efectivos se dirigieron al domicilio del menor, en cercanías de la calle Sargento Ozuna y Edison, donde fueron recibidos por su madre, de 41 años. La mujer, tras ser informada del motivo de la presencia policial, realizó la entrega voluntaria del arma y del cartucho calibre 32 sin percutar, los cuales fueron secuestrados.

La madre y el menor fueron trasladados a la dependencia policial, donde intervino la Unidad de Protección Integral (UPI), quien mantuvo entrevista con ambos. La causa fue caratulada como Supuesto Infracción a los artículos 111° y 112° del Código Penal (“Intimidación pública” e “Incitación a la violencia colectiva”), bajo la intervención del Equipo Fiscal Nº 1, a cargo de la Dra. Gisela Oñuk. Los elementos secuestrados fueron remitidos a la fiscalía para continuar con las diligencias judiciales.

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