La iniciativa impulsada por el Gobierno provincial brindará asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a pequeños y medianos productores chaqueños para potenciar la producción y fortalecer la economía regional.

La iniciativa se estructura en tres ejes principales: capacitación en territorio, entrega de insumos con seguimiento técnico y apoyo para la comercialización de la producción. Durante el lanzamiento, el gobernador Leandro Zdero destacó el fuerte sentido de pertenencia que representa el programa. “Ñandé viene a meterse en el corazón del hombre de campo. Como lo indica su nombre, es nuestro. Es profundamente chaqueña la idea de que, a través del campo, resurja la economía local y regional, y el Chaco se levante”, expresó.

El mandatario remarcó que el objetivo es fortalecer la economía local mediante herramientas concretas para los productores, facilitando el acceso a capacitaciones, insumos y mercados. “Trabajamos en conjunto con todas las áreas de gobierno para acompañar el esfuerzo del campo sin intermediarios, llegando directamente a cada productor”, sostuvo.

Asimismo, resaltó la importancia de la capacitación como una herramienta clave para mejorar y perfeccionar la producción, garantizando mayor calidad y valor agregado. “El tercer eje de este programa está puesto en asegurar que lo que se produzca pueda sumar valor agregado y llegar al mercado local y regional”, afirmó. En ese contexto, recordó otras políticas provinciales vinculadas al desarrollo productivo, como el Progano y la futura inauguración de una fábrica de chacinados porcinos. “De esa manera, le damos herramientas y futuro al esfuerzo y al trabajo de muchísimas familias chaqueñas”, señaló.

Zdero también destacó el crecimiento de las exportaciones chaqueñas y aseguró que la provincia se posiciona entre las que más crecieron en ese rubro. “Chaco, con este 56% de crecimiento en exportaciones, se ubica como la quinta provincia que más ha crecido en los últimos tiempos”, indicó. Entre los productos exportados mencionó miel, cuero, carbón, aceite, algodón y semillas.

Por su parte, el ministro Oscar Dudik explicó que el programa apunta a resolver problemas estructurales que afectan a los pequeños productores, especialmente en materia de comercialización y agregado de valor. “Buscamos dejar atrás el asistencialismo, fomentar el asociativismo y brindar capacitación, asistencia técnica e insumos”, afirmó.

Además, detalló que el programa se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Provincial, orientado al fortalecimiento de la producción sostenible y la exploración de nuevas alternativas productivas.

“Sobre todo buscamos que el pequeño productor continúe en el campo y mejore su calidad de vida”, concluyó Dudik. En tanto, el coordinador del programa provincial Ñandé, Abel Silva, destacó el compromiso del equipo técnico que acompañará a los productores en territorio. “Nuestro objetivo es fortalecer la producción local y arraigar a la gente en el campo porque allí nace el primer eslabón productivo. Vamos a acompañar a nuestros productores con un equipo profesional comprometido”, expresó.

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