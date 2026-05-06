Una cautelar interpuesta por el senador Felipe Michlig obliga a la Nación a reparar la Ruta 34.

La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el senador de la provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, para la realización de tareas urgentes sobre la Ruta Nacional 34, que sufre la falta de elementales trabajos por parte de la Dirección Nacional de Vialidad con el consiguiente peligro para sus usuarios.

Un parte de prensa del legislador radical explica que "la demandada deberá cumplir de forma inmediata" con tareas de mantenimiento mínimo indispensables, sobre Ruta Nacional N° 34, en el tramo vial comprendido entre las localidades de Curupaity, Monigotes y Palacios".

En el marco de los autos caratulados: "Michlig, Felipe Enrique c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Amparo Ley 16.986", Expediente No FRO 34534/2025", el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, resolvió hacer lugar a la medida cautelar ante la acción promovida por el presidente provisional del Senado.

Antecedentes

La resolución judicial determina "hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por un plazo de 3 meses, y en consecuencia, ordenar a la Dirección Nacional de Vialidad Y Corredores Viales SA, para que realicen de forma inmediata tareas de mantenimiento mínimo indispensables, tales como iluminación, señalización horizontal y vertical, bacheo provisorio, limpieza, reparación y acondicionamiento de banquinas y desagües", en el tramo vial señalado de aproximadamente 50 kilómetros. Además, el juez exige que "en el plazo de 10 días, acredite en estos autos inicio de cumplimiento".

Cabe recordar que, a fines del pasado mes de diciembre, con el patrocinio de los abogados Hugo Parma y Arturo Ferrero, el accionante Felipe Michlig, en su doble carácter de senador provincial y de usuario habitual de la Ruta Nacional Nº 34, por tener domicilio en la localidad de Ambrosetti, Provincia de Santa Fe, llevó adelante la presentación ante la justicia. Su objetivo fue que se ordene a la demandada a "realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento del tramo vial" ya citado.

El objeto principal de la acción promovida en tribunales es "la reparación integral y la presentación de un plan de operación" lo cual "se resolverá al dictarse sentencia definitiva", explicó el abogado Parma. Agregó que "ahora se hizo lugar a la medida cautelar cuyo despacho se pidió en relación con las tareas más urgentes en el marco de la acción de amparo (en cuanto al mantenimiento)".

La rotonda de Arrufó

Por otra parte, también se recordó desde la oficina de prensa del senador radical que Michlig había solicitado, en carácter de urgente, un "permiso de uso" para que -ante la inacción del gobierno nacional- el gobierno de la Provincia de Santa Fe lleve adelante de inmediato obras viales necesarias, como la construcción de una rotonda, con su sistema iluminación, en la intersección de las rutas Nacional N° 34 y Provincial N° 39, en jurisdicción de la localidad de Arrufó, Provincia de Santa Fe".

El senador llevó a cabo manifestaciones desde su banca en la Cámara, que incluyeron videos de accidentes graves, y tras su prédica narró que también que por fin la autorización había llegado. Ahora, el abogado que lleva adelante el reclamo ante la justicia explicó que hay un vínculo entre esos pedidos formales y la presentación ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela.

El Dr. Parma dijo que el tema fue resuelto "al otorgar la DNV -en los días siguientes a la notificación del inicio de la demanda- el permiso para la realización de la obra, cuya inversión corre a cargo de la Provincia". Y al respecto su colega Ferrero explicó que "iniciamos en diciembre el amparo, ante la mora de la administración nacional y en enero la DNV autorizó la obra, por eso, cuando contestaron la demanda (luego de la feria judicial), dijeron que era una cuestión abstracta, pues ahí la autorizaron, pero lo hicieron luego de que presentamos el recurso de amparo", subrayó.

Fuente y fotos: El Litoral