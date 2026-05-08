Efectivos de la policía bonaerense entregaron por orden judicial, a Lidia Mabel Ojeda; la "falsa médica" que ahora quedó a cargo de una comisión policial chaqueña. Los efectivos trasladan en una camioneta a la detenida y se prevé que la llegada a Presidencia Roque Sáenz Peña sea a las 03.00 horas de la madrugada de este sábado.

Los efectivos se desplazan en el móvil policial N-164, desde el Destacamento Policía Femenina San Martín, ubicado en Villa Maipú, Buenos Aires, donde con informe médico entregaron a la detenida procediéndose al traslado de la misma.

Luego los policías fueron al Juzgado de Garantías N° 5 Judicial San Martín, donde les fue entregado un secuestro consistente en un celular marca Redmi modelo 24117RN76L. Finalizado el trámite comenzó el traslado hacia los estrados judiciales de Presidencia Roque Sáenz Peña, estimándose que la comitiva llegará a las 03.00 horas de la madrugada de mañana sábado.

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