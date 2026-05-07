Cabe recordar que en el mes de Diciembre de 2020, en la misma empresa pero en la ciudad de Villa Ángela, ocurrió un hecho de similares características con el lamentable saldo de dos muertos y cuatro heridos graves.

"El matafuegos de grandes dimensiones explotó cuando aparentemente lo estaban recargando. Hay un fallecido y un herido grave con riesgo de amputación de uno de sus brazos", explicó el Fiscal César Collado en conferencia de prensa.



Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este jueves a las 09.00 horas, efectivos de Comisaría 2º intervinieron en un local comercial del rubro matafuegos, ubicado a pocos metros de la unidad policial.

Al llegar al local de carga de matafuegos donde momentos antes se habría producido la explosión de un extintor, los uniformados constataron que un herido ya había sido llevado en forma urgente en un vehículo particular hacia el Hospital "4 de Junio". También los policías observaron un fallecido tendido sobre el piso adentro del local.

Al respecto, el Fiscal de Investigación Penal Nº 1 explicó que llegó al lugar momentos después de ocurrida "la explosión de grandes dimensiones. Con personal del Gabinete Científico y de la División Bomberos ingresamos al local y observamos a una persona sin vida en el piso, en posición decúbito ventral, aparentemente operario del local, había en el piso un matafuegos de grandes dimensiones con signos de haber estallado. También los vecinos comentaron que otro operario fue llevado urgente al Hospital local con heridas graves en el brazo derecho.

El fallecido tenía distintas laceraciones en todo el cuerpo y ya fue llevado a la morgue del Hospital en el móvil tanatológico de la División Bomberos. Las pericias de Bomberos determinarán si la explosión fue por una sobrecarga. En ese sentido tenemos las testimoniales de los vecinos y estamos esperando el material fílmico que la División Investigaciones va a rescatar. Desconozco si los operarios tienen seguro laboral, estamos esperando a los dueños de la ciudad de Villa Ángela. También estamos investigando si tenían las habilitaciones correspondientes, las condiciones laborales y la indumentaria necesaria lo cual será determinado por las pericias de Bomberos. Hay abundante sangre en el piso y también en la vereda, del otro operario herido que en su desesperación corrió por toda el sector. La estructura del local no sufrió daños de consideración, ya que la explosión del matafuego afectó de lleno al operario que lo manipulaba en la zona del abdomen", detalló el Fiscal Collado.

Periodismo365