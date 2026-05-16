El joven de 21 años de edad, colisionó con su motocicleta contra un automóvil que estaba estacionado en la calle. Horas después falleció como consecuencia de graves heridas. Ocurrió en el casco urbano de Villa Ángela.
Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que ayer las 22.50 horas, efectivos de Comisaría 1º Villa Ángela intervinieron en un accidente de tránsito ocurrido en calle 25 de Mayo 664 de esa ciudad, donde fueron partícipes una motocicleta Rouser Bajaj de 200 cc., color gris, sin dominio, que por motivos que se investigan, colisionó contra un automóvil Fiat Palio, color gris, que estaba estacionado en la calle siendo su propietaria una mujer de 55 años.
Minutos después una ambulancia trasladó al motociclista hasta el Hospital local, se labró Acta de Constatación con intervención de la División Criminalística. Más tarde, a las 01.40 horas de la madrugada, desde el nosocomio informaron que el motociclista Elías Aquino, de 21 años, lamentablemente había fallecido.
La Fiscalía interviniente dispuso que el cuerpo sea entregado a sus familiares para los fines póstumos. Se hace constar que la motocicleta involucrada quedó a resguardo en la Unidad policial. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Sergio Ríos.
Periodismo365