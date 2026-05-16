El joven de 21 años de edad, colisionó con su motocicleta contra un automóvil que estaba estacionado en la calle. Horas después falleció como consecuencia de graves heridas. Ocurrió en el casco urbano de Villa Ángela.

Minutos después una ambulancia trasladó al motociclista hasta el Hospital local, se labró Acta de Constatación con intervención de la División Criminalística. Más tarde, a las 01.40 horas de la madrugada, desde el nosocomio informaron que el motociclista Elías Aquino, de 21 años, lamentablemente había fallecido.

La Fiscalía interviniente dispuso que el cuerpo sea entregado a sus familiares para los fines póstumos. Se hace constar que la motocicleta involucrada quedó a resguardo en la Unidad policial. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 a cargo del Dr. Sergio Ríos.

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