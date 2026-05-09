Fue una Especialización en operaciones motorizadas y técnicas de alto riesgo, en la ciudad de Buenos Aires.

El entrenamiento, que se desarrolló entre el 6 de abril y el 7 de mayo, incluyó instrucción en conducción de motocicletas de alta cilindrada Kawasaki Versys 1000 cc., técnicas de desplazamiento táctico, cápsulas de traslado, custodia VIP y de mandatarios.

Además, los cursantes recibieron formación en primeros auxilios, medicina táctica en zonas de alto riesgo y manejo de armamento, incluyendo pistolas 9 mm, escopetas Benelli M3 Super 90 calibre 12/70, subfusiles Tikman Sierra One calibre .68 y pistolas lanza gas.

El curso contó con 24 participantes provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Paraguay y Ecuador. Tras exigentes pruebas físicas y prácticas en diversos terrenos, solo 15 lograron finalizar la capacitación.

Los efectivos chaqueños recibieron certificados oficiales de aprobación otorgados por el Instituto Superior de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el Departamento Táctico Motorizado.

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