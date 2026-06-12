La fuerte caída del consumo y la baja en el turismo golpean fuerte a las persianas de la ciudad balnearia. Lejos está de ser "la feliz".

La Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), aseguró que la situación atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Desde el gremio sostienen que el derrumbe de la actividad responde a una combinación de factores que incluye la caída del turismo, la pérdida del poder adquisitivo y el retroceso del consumo tanto de visitantes como de residentes.

Mar del plata pasó a ser la "infeliz"

La preocupación se profundizó luego de una temporada de verano considerada apenas regular y de una sucesión de fines de semana largos que estuvieron muy lejos de las expectativas del sector. Según datos relevados durante los feriados de marzo, abril y mayo la ocupación hotelera osciló entre el 45% y el 50%, porcentajes considerablemente inferiores a los niveles históricos que registraba la ciudad en esas mismas fechas.

La falta de movimiento turístico impactó directamente sobre hoteles, restaurantes y comercios vinculados a la actividad, generando una fuerte caída en la facturación y complicando la continuidad de numerosos emprendimientos.

El consumo en retroceso y el efecto sobre el trabajo

La reducción del gasto de los turistas y de los propios marplatenses comenzó a sentirse con fuerza en una actividad que depende directamente del movimiento de personas y del nivel de consumo. El resultado fue una caída sostenida de la demanda que terminó impactando en las empresas y en los puestos de trabajo.

En ese contexto, trabajadores advirtieron que se acumula más de 30 puntos de pérdida salarial desde el inicio de la gestión nacional y cuestionan los límites impuestos a las negociaciones paritarias, al considerar que la evolución de los salarios quedó muy por debajo de la inflación.

Los lugares emblemáticos que comenzaron a bajar persianas

Entre los cierres aparecen Casa Rosa, La Bicicleta, Bronte, The Box Burger, Lima Linda, La Rural, Humo Patio de Carnes, El Bodegón del Pela, Lópecito, Brooklyn, Siracusa y Antares de Bernardo de Irigoyen, entre otros.

También bajaron sus persianas o redujeron operaciones distintas sucursales de Weiss, Adorado, Nina Café, Vía del Amore, Di Mero. Entre los hoteleros figuran Dodo, CIR, Nuevo Boulevard, Castelar, Castelmar y Cervantes.

Se comienza a sentir el frío del invierno

El panorama genera preocupación adicional porque el período más complejo para la actividad todavía está por delante. Tradicionalmente, los meses de invierno representan una etapa de menor movimiento turístico para Mar del Plata.

Con más de 400 trabajadores que ya perdieron su empleo y decenas de establecimientos fuera de actividad, la hotelería y la gastronomía marplatense atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años, en una ciudad donde el turismo continúa siendo uno de los principales motores de la economía local.

Fuente y fotos: Mundo Gremial