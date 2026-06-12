No se va nadie el fin de semana largo: Mar del Plata, Tandil y Córdoba con pocas reservas.

Hoteleros y prestadores turísticos advierten sobre una fuerte caída de las reservas y una demanda muy inferior a la registrada históricamente para esta época del año, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas. Mar del Plata, uno de los destinos más elegidos por los argentinos para escapadas de pocos días, atraviesa una situación que los empresarios califican como alarmante.

"Deberíamos estar por encima del 50% y no llegamos"

Rolando Dominé, integrante de la Asociación Hotelera Gastronómica y director de un importante hotel marplatense, describió un escenario muy complejo para el sector. "Lo usual es que para esta altura ya hubiéramos superado el 50% de reservas de la capacidad hotelera local. Ninguno de nosotros o muy pocos podemos llegar a un porcentaje como el mencionado", afirmó durante una entrevista con Radio Brisas.

Según explicó, las consultas son considerablemente menores a las habituales y la caída del movimiento turístico ya se viene observando desde marzo, incluso durante los fines de semana tradicionales. La situación es tan delicada que algunos establecimientos se vieron obligados a cerrar temporalmente sus puertas. "Vemos hoteles sindicales cerrados. ¿Cómo no lo van a hacer entonces algunos hoteles que no logran cubrir la cuota mínima de gastos?", planteó el empresario.

Los hoteles más pequeños, los más afectados

De acuerdo con Dominé, los establecimientos de una y dos estrellas son los que enfrentan mayores dificultades para mantenerse operativos. Muchos propietarios deben realizar aportes de capital de su propio bolsillo para afrontar costos básicos de funcionamiento. "Es pedirle a los dueños de las empresas que en el período de temporada baja y media hagan aportes de capital o de lo contrario tal vez no lograsen cubrir los gastos mínimos", explicó.

Tandil y Córdoba tampoco logran atraer turistas

La preocupación no se limita a la Costa Atlántica. En Tandil, otro de los destinos más elegidos para escapadas cortas, las reservas apenas rondan el 50% de la capacidad disponible. El panorama es aún más complejo en algunas localidades turísticas de las sierras de Córdoba, donde operadores del sector reportan niveles mínimos de ocupación e incluso establecimientos sin reservas confirmadas para el próximo fin de semana largo. Estos números contrastan con años anteriores, cuando los feriados largos representaban una oportunidad clave para sostener la actividad durante la temporada baja.

Promociones para atraer visitantes

Ante la falta de demanda, los hoteles comenzaron a lanzar promociones especiales, descuentos y beneficios para intentar captar turistas a último momento. "La expectativa con relación a los fines de semana largos con más razón se resuelve con promociones. Casi todos los hoteles las estamos dando", señaló Dominé. Los empresarios también siguen de cerca la evolución de otros destinos competidores, como Tandil y las sierras cordobesas, para ajustar precios y ofertas de acuerdo con la demanda.

Reclamos por la situación del sector

El referente hotelero también cuestionó la competencia de los alquileres temporarios informales, a los que calificó como una "competencia poco leal" debido a las diferencias en materia impositiva y previsional. Además, remarcó que la hotelería tradicional es la que genera empleo formal y registrado, por lo que reclamó mayores medidas de apoyo para el sector.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las políticas de promoción turística y avanzar en estrategias que permitan atraer congresos, convenciones y eventos durante los meses de septiembre a diciembre. "Las respuestas por parte tanto de los organismos recaudatorios como de la función pública vienen demoradas", concluyó Dominé.

Mientras tanto, el sector turístico enfrenta uno de los comienzos de temporada baja más difíciles de los últimos años, con expectativas moderadas y la esperanza de que las reservas de último momento permitan mejorar un panorama que hoy aparece muy lejos de los niveles habituales para un fin de semana largo.

Fuente y fotos: Noticias Argentinas