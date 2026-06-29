Era buscado intensamente por la Policía tras una denuncia por desaparición formulada por sus familiares en Napenay. Se presentó espontáneamente en la Comisaría de Campo Largo, quedando desactivado el Protocolo de Búsqueda de Personas.

Cabe recordar que el denunciante explicó que en fecha 26/06/2026 su hijo se retiró voluntariamente de su domicilio, ubicado en Lote 15 - Pampa Napenay con destino a Campo Largo. El joven aclaró que se encuentra residiendo de manera temporal en el domicilio de un familiar, haciendo saber que su ausencia obedeció exclusivamente a una decisión personal y que no desea regresar a su domicilio.

Asimismo, manifestó que se encuentra en buen estado de salud y que no desea ser examinado por el médico de guardia del nosocomio local. Tomó conocimiento fiscal en turno quién dispuso se desactive el Protocolo de Búsqueda de Personas. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal N° 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Gustavo Rafael Valero; en la causa por "Supuesta Desaparición de Persona". Vale remarcar que anteriormente también apareció sano y salvo el adolescente Martín Marcelo Canteros, de 16 años.

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