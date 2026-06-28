La inseguridad volvió a golpear la zona rural periférica de Presidencia Roque Sáenz Peña cuando delincuentes desvalijaron la casa de un minifundista cerca del Aeropuerto. El pequeño productor se había ausentado unas horas de su casa, tiempo que fue aprovechado por los malvivientes para robarle las herramientas con las que trabaja y todo lo que pudieron, incluso una escopeta .

Al respecto, fuentes consultadas por Periodismo365 confirmaron que ayer una mujer de 52 años de edad denunció en Comisaría 4º que su pareja de 60 años de edad, domiciliado en Lote 154 - Colonia Ensanche Norte, fue a las 18.30 horas a buscarla desde su casa en el Barrio Solidario.

Sin embargo, desagradable fue la sorpresa cuando al regresar a las 20.00 horas; notaron que delincuentes habían destruido un candado y tras ingresar a la propiedad robaron: 1 escopeta marca Centauro, calibre 16; 1 soldadora eléctrica de 275 amperes, marca Dogo, color amarillo con un cable de alimentación color negro; 1 motoguadaña marca Stihl, modelo FS 220, color naranja y blanco; 1 garrafa de 10 kilos, color amarillo y otros bienes.

El damnificado explicó que siguiendo las huellas de una motocicleta que ingresó hasta el campo y luego se retiró, llegaron hasta el Barrio Solidario donde residirían integrantes de la banda delictiva conocida como "Los Pilinchos", reconocida por su modus operandi de saquear casas en la periferia de Sáenz Peña y luego vender los objetos robados.

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