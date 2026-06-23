Este martes, el gobernador Leandro Zdero estuvo verificando los trabajos del Segundo Acueducto del Interior, en la zona de La Escondida, una de las obras de infraestructura más importantes para garantizar el abastecimiento de agua potable en distintas localidades chaqueñas.

En ese sentido, aseguró que el objetivo es que hacia fines de este año o principios de 2027 pueda concretarse la duplicación del caudal de agua que llegará al interior provincial. “Es una obra que fue prometida durante mucho tiempo, que necesitaba terminarse y que nosotros decidimos gestionar para hacerla realidad. La vamos a terminar porque estamos convencidos de lo que significa para el desarrollo de nuestra provincia y para mejorar la calidad de vida de miles de chaqueños”, remarcó.





Asimismo, el Gobernador adelantó que durante el mes de julio será necesario realizar interrupciones programadas en el servicio para ejecutar tareas fundamentales que permitirán completar distintas etapas de la obra.

Trabajos programados para avanzar con la obra

Por su parte, el presidente de Sameep, Nicolás Diez, confirmó que los trabajos se desarrollan dentro de los plazos previstos y explicó que las recorridas de inspección permiten verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución. “Se viene trabajando muy bien y dentro de los tiempos que habíamos previsto. Ya realizamos inspecciones en Presidencia Roque Sáenz Peña, Barranqueras y ahora en La Escondida, siguiendo de cerca cada etapa de la obra”, señaló.





Además, informó que durante julio se realizará una suspensión temporal del servicio para ejecutar una intervención clave: el cruce sobre el río Negro. “Será una suspensión total y oportunamente comunicaremos a la población la fecha y la duración de los trabajos. Necesitamos realizar esa intervención en condiciones secas para poder completar una etapa fundamental de la obra”, explicó.









Finalmente, Diez destacó que el avance del Segundo Acueducto se desarrolla conforme al cronograma establecido y reafirmó que el objetivo es finalizar una obra estratégica que permitirá incrementar significativamente la capacidad de provisión de agua potable para el interior del Chaco.

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