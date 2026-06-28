Los sueldos correspondientes al mes de junio de 2026 serán acreditados los días miércoles 1 y jueves 2 de julio, según informó el Gobierno provincial.
El Gobierno del Chaco dio a conocer el cronograma de pago de los salarios correspondientes al mes de junio para los trabajadores de la administración pública provincial.
De acuerdo con el esquema previsto, los haberes del sector pasivo serán acreditados el miércoles 1 de julio y estarán disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos desde las 21. En tanto, los trabajadores del sector activo percibirán sus salarios el jueves 2 de julio, también con acreditación disponible desde las 21 a través de los cajeros automáticos. De esta manera, el Gobierno provincial continúa garantizando el pago de los haberes de los trabajadores estatales conforme al cronograma establecido y al orden de los recursos, que lleva adelante con la gestión.
Periodismo365