Los sueldos correspondientes al mes de junio de 2026 serán acreditados los días miércoles 1 y jueves 2 de julio, según informó el Gobierno provincial.

De acuerdo con el esquema previsto, los haberes del sector pasivo serán acreditados el miércoles 1 de julio y estarán disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos desde las 21. En tanto, los trabajadores del sector activo percibirán sus salarios el jueves 2 de julio, también con acreditación disponible desde las 21 a través de los cajeros automáticos. De esta manera, el Gobierno provincial continúa garantizando el pago de los haberes de los trabajadores estatales conforme al cronograma establecido y al orden de los recursos, que lleva adelante con la gestión.

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