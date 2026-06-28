El nuevo curso de actualización de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 18 de agosto, con modalidad virtual, por seis semanas. Está destinado a profesionales y graduados vinculados al ámbito de las ciencias agrarias y disciplinas afines quese desempeñen o tengan interés en el diagnóstico de enfermedades, la experimentación y el análisis de datos aplicados a la producción vegetal.

Esta propuesta está destinada a profesionales y graduados vinculados al ámbito de las ciencias agrarias y disciplinas afines que se desempeñen o tengan interés en el diagnóstico de enfermedades, la experimentación y el análisis de datos aplicados a la producción vegetal. La propuesta se desarrollará mediante clases teórico prácticas sincrónicas, análisis de casos reales, resolución de ejercicios aplicados, discusión grupal y actividades asincrónicas.

Los contenidos se engloban en cinco módulos, con las siguientes temáticas: fundamentos de sanidad vegetal y epidemiología aplicada: concepto de enfermedad. Triángulo de la enfermedad. Factores predisponentes. Bases de epidemiología vegetal; diagnóstico de enfermedades y cuantificación: síntomas y signos. Diagnóstico diferencial. Muestreo. Incidencia, severidad y escalas de evaluación; diseño experimental aplicado: variables de respuesta. Diseños completamente aleatorizados y en bloques completos al azar; estadística aplicada: estadística descriptiva. ANOVA. Comparación de medias. Interpretación biológica y agronómica; casos integradores: análisis de casos reales en cultivos extensivos.

La propuesta está aprobada por Resolución Nº144/2026- D.C.B.y A. de la Universidad, bajo la dirección académica de la Ing. Agr. M.Sc. Diana Erica Gómez y el docente dictante del curso Ing. Agr. M.Sc. Jorge Gabriel Paz.

Información e inscripciones

Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace:

https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/3M5X57PYKE

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