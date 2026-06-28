María Duperron, referente del CONICET, aseguró que el sistema científico atraviesa una situación crítica por los despidos, el congelamiento de ingresos, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la reducción del financiamiento. También advirtió sobre el riesgo de perder investigaciones y equipos de trabajo formados durante años.

“Desde que empezó este gobierno nos viene atacando a todo el sector de ciencia y tecnología público, a todos los organismos del Estado, las universidades, el CONICET entre ellos”, expresó. En ese marco, señaló que el organismo viene sufriendo “despidos de personal generalmente precarizado, que fueron el personal administrativo del organismo y becarios”, además de “un ajuste muy grave a nuestros salarios y al financiamiento para la investigación”.

Según explicó, el conflicto más urgente involucra a unos 400 becarios posdoctorales que, pese a haber concursado para ingresar a la carrera científica, quedarán sin continuidad laboral por la falta de presupuesto para extender sus becas mientras finalizan los concursos.

“Esto quiere decir que vamos a quedar por fuera del organismo, sin trabajo y sin poder continuar con nuestras investigaciones por lo menos un año hasta que den los resultados de los concursos”, advirtió. A esa situación, sumó el congelamiento de la planta de personal, que impide prever cuándo podrán efectivizarse los ingresos. “No sabemos si serán dos o tres años desde que concursamos hasta que podamos volver a entrar al CONICET a realizar las investigaciones que nosotros ya propusimos”, indicó.

Duperron sostuvo que la pérdida del poder adquisitivo también está provocando renuncias dentro del organismo. “Tenemos muchas renuncias de becarios porque no nos alcanza el sueldo. Tengo compañeros que han renunciado diciendo: ‘No me alcanza el sueldo'”. Agregó que esa situación alcanza incluso a investigadores de planta y a científicos que habían regresado al país mediante el programa Raíces. “Volvieron a irse o al sector privado o a otros países porque los salarios no están alcanzando”, afirmó.

Otro de los problemas señalados fue la situación de la cobertura médica de los becarios. Explicó que el contrato que financia el Estado para garantizar la atención sanitaria atraviesa una crisis y que, además, algunos beneficiarios fueron dados de baja. “Con esos bajos salarios nos están proponiendo que paguemos por nuestra cobertura de salud cuando no nos alcanza. Es tremendo el maltrato y la violencia que se vive sufriendo”, manifestó.

Durante la entrevista también cuestionó la conducción del área científica nacional y sostuvo que existe un desconocimiento sobre el funcionamiento del sistema de investigación. “Las autoridades máximas del área de ciencia y tecnología no tienen ni idea de lo que están haciendo”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó el debate sobre la Ley de Glaciares y señaló que “se han visto opiniones supuestamente formadas de legisladores que no tenían ninguna idea de temas que en realidad son de competencia científica”. En ese sentido, remarcó que desde el Gobierno “desprecian totalmente la importancia” del trabajo desarrollado por los investigadores y agregó: “Lo desprecian justamente porque un pueblo que no tiene conocimiento no puede defenderse de las políticas que quiere implementar”.

En relación con las medidas de protesta, informó que el próximo 1 de julio habrá una movilización frente a la sede central del CONICET, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la reunión del directorio del organismo. Además, indicó que también está prevista una manifestación en Tucumán y que se irán sumando otros puntos que se informarán públicamente.

Duperron contó que forma parte del grupo de becarios afectados por la falta de prórroga de las becas y describió la incertidumbre que atraviesan. “Estoy entre los 400 becarios que estamos exigiendo la extensión de nuestras becas y, si no se da, a fines de julio me quedo afuera del CONICET. Sigo en el organismo el tiempo que siga y esa es la situación de muchos compañeros”, expresó.

La investigadora advirtió que la salida de personal altamente calificado tendrá consecuencias que se extenderán durante años. “Estamos haciendo lo que podemos por sostener algo que después va a tardar años en reconstruirse”, sostuvo.

Explicó que quienes abandonan el organismo no solo representan recursos humanos especializados, sino también proyectos científicos completos. “Es personal altamente formado que tiene su formación, sus proyectos, sus equipos de investigación, sus materiales y, en muchos casos, sus muestras. Materialmente hay cosas que se van a perder y que van a quedar sin investigar porque hay gente que se fue”, señaló.

A su entender, esto también implica una pérdida de recursos públicos ya invertidos. “Eso implica desperdiciar realmente millones y millones de pesos que se han invertido en estas investigaciones, en estos grupos y, en general, para que se puedan desarrollar”, afirmó.

Por último, precisó que actualmente el CONICET cuenta con alrededor de 25.000 trabajadores, entre ellos unos 10.000 investigadores, 10.000 becarios y cerca de 4.000 trabajadores de apoyo y personal administrativo, todos involucrados en el funcionamiento cotidiano del principal organismo científico del país.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día