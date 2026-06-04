El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales, cuyos desembolsos comenzarán el próximo martes 9 de junio. Los fondos serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles mediante todos los canales electrónicos habilitados por la entidad bancaria.

En tanto, el martes 16 de junio se acreditarán las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, correspondientes al Ministerio de Gobierno. Por su parte, el miércoles 17 de junio se abonarán los programas Más Desarrollo (ex Más Inclusión) y Reconversión Laboral Canillitas, ambos del Ministerio de Desarrollo Humano, además del Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, dependiente del Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas señalaron que este cronograma tiene como objetivo ordenar el proceso de pagos y evitar concentraciones innecesarias, garantizando que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos de manera ágil, segura y cómoda a través de los distintos canales electrónicos del Nuevo Banco del Chaco.

Asimismo, recordaron que los montos estarán disponibles en las fechas indicadas sin necesidad de concurrir a las sucursales bancarias, pudiendo realizar operaciones mediante cajeros automáticos, home banking y demás servicios digitales habilitados.

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