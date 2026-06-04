La reunión contó con la participación de Pedro Landa, Walter Mattio y Maximiliano Viñuela, integrantes de Consultora Agropecuaria Internacional, quienes llegaron desde la Ciudad de Buenos Aires para expresar su reconocimiento a los efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental por los procedimientos realizados que permitieron recuperar una importante cantidad de animales pertenecientes a la empresa.

Durante el encuentro, los productores destacaron la rápida intervención policial, el profesionalismo de los agentes y las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Leandro Zdero y el Ministerio de Seguridad para combatir el abigeato y otros delitos que afectan al sector productivo. Asimismo, valoraron los avances logrados en distintas investigaciones que permitieron esclarecer hechos delictivos y brindar respuestas concretas a quienes desarrollan actividades productivas en la provincia.

Como muestra de agradecimiento al personal policial, los empresarios realizaron la donación de televisores destinados a las unidades especiales de Seguridad Rural de Resistencia, General José de San Martín y La Leonesa.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron especialmente el trabajo realizado en La Leonesa, donde se concretó uno de los procedimientos más relevantes en la lucha contra el abigeato, con resultados que marcaron un fuerte mensaje contra la impunidad y reafirmaron la decisión del Gobierno provincial de actuar sin distinciones frente a quienes cometen delitos que perjudican al sector productivo.

Posteriormente, el ministro Matkovich, acompañado por el subjefe de Policía, comisario general Manuel Victoriano Silva, visitó las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental para hacer entrega de los equipos al personal policial. “Este reconocimiento refleja el compromiso y el esfuerzo diario de nuestros efectivos. Por decisión del gobernador Leandro Zdero estamos fortaleciendo la seguridad rural, recuperando destacamentos, incorporando equipamiento y acompañando a los productores con hechos concretos. Queremos que cada productor sepa que el Estado volvió al territorio y que no vamos a bajar los brazos en la lucha contra el abigeato y el delito rural”, expresó Matkovich.

El encuentro puso de manifiesto la articulación entre el Estado y el sector productivo para consolidar una política de seguridad rural basada en la presencia territorial, la prevención, la investigación y el acompañamiento permanente a quienes generan empleo y desarrollo en la provincia.

Bajo los lineamientos del gobernador Leandro Zdero, el Gobierno provincial continuará fortaleciendo las herramientas de seguridad destinadas a proteger una de las principales actividades económicas del Chaco y garantizar que quienes delinquen respondan ante la Justicia.

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