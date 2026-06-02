Bajo el título de actualización y modernización de la normativa relacionada a la elaboración de margarinas, el SENASA actualizó aspectos del Decreto 4238/68 contemplando los avances tecnológicos para el control sanitario y contribuyendo a una regulación más eficiente.

Para ello, mediante su Resolución 475/2026, el SENASA derogó los numerales 14.5.7, 14.5.18. y 14.5.19 inciso c) del Decreto 4238/68, referidos a requisitos específicos vinculados a la elaboración y control de margarinas.

La medida se enmarca en el proceso de actualización normativa y modernización regulatoria que impulsa la adecuación de la legislación vigente a los avances tecnológicos y a las actuales herramientas de control sanitario disponibles en la industria alimentaria.

Las disposiciones alcanzadas incluyen la eliminación de la exigencia de incorporación de sustancias testigo —como almidones en proporciones de 1 a 3 % o aceite de sésamo, y la prohibición de elaborar o almacenar manteca de leche en establecimientos dedicados a la producción de margarina.

Estas medidas fueron originalmente implementadas como mecanismos de prevención del fraude durante el proceso productivo. No obstante, en la actualidad, los sistemas de trazabilidad, control analítico y verificación sanitaria permiten garantizar la autenticidad, calidad e inocuidad de los productos de manera más eficiente y precisa, tornando estos requisitos técnicamente obsoletos.

En este sentido, la derogación propuesta permite simplificar los procesos productivos, reducir cargas operativas innecesarias y mejorar la eficiencia industrial, sin afectar los estándares sanitarios vigentes, dado que se mantienen herramientas de control actualizadas y adecuadas.

La iniciativa se alinea con las capacidades actuales del sector y de los organismos de control, contribuyendo a una regulación más eficiente sin comprometer la calidad ni la seguridad del producto final.

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