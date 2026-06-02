El Nobel de la Paz, la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común y las dos CTA, realizarán la protesta pacifica ante al crecimiento "del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social" en el país.

Durante la actividad, la que dará comienzo a partir de las 17 de hoy y contará con replicas en diferentes plazas del interior país, los ayunantes dialogarán con referentes de organizaciones ecuménicas, sociales, sindicales, de derechos humanos, estudiantiles y culturales, entre otras, en una propuesta que apunta "a revertir las injusticias".

Al atardecer de cada jornada, los presentes compartirán cantos y reflexiones con los diferentes artistas populares que se acerquen hasta Plaza de Mayo para expresar su solidaridad, entre ellos Carlos 'Peteco' Carabajal, quien confirmó su asistencia.

Según señalaron los organizadores, el llamado que está inspirado "en tradiciones bíblicas", promueve una "rebeldía de la conciencia" frente al crecimiento "del hambre, la exclusión, la violencia y el deterioro social" que se vive en el país bajo la administración libertaria.

Con el correr de las horas, las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina se plegaron a la movida organizada por Pérez Esquivel y la Mesa Ecuménica, y mediante un comunicado, indicaron que "la campaña pública de reflexión y compromiso", que incluye el ayuno y la oración, son un signo "de denuncia y de solidaridad con quienes sufren diariamente el hambre impuesto por un sistema de exclusión y descarte".

En el documento que lleva las firmas de Hugo "Cachorro" Godoy y Hugo Yasky, secretarios generales de la CTA-A y CTA-T, respectivamente, ambas representaciones gremiales convocaron a sumarse a todas las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos del país, e indicaron que el martes 9 de junio en Plaza de Mayo, realizarán un gran acto de cierre de la actividad de ayuno y oración.

Fuente y fotos: BAE Negocios