La iniciativa busca fortalecer la producción local mediante la entrega de materiales esenciales para optimizar los cultivos y mejorar los rendimientos. En esta semana, el Programa Ñande estuvo en Pampa del Indio, Colonias Unidas, Colonia Elisa y Capitán Solari.

En esta oportunidad, Silva, junto al concejal Fidel Ibarra, de Colonia Elisa, y a los concejales de Pampa del Indio, Paola Novotny y Víctor Maidana, encabezaron las entregas de conectores, mulching y cintas de riego destinados a productores de frutilla de la zona. La asistencia tiene como objetivo mejorar la calidad de la producción, optimizar el uso de los recursos y aumentar los rendimientos de los cultivos, brindando herramientas concretas a quienes desarrollan su actividad en el ámbito rural.

Desde el programa destacaron que este acompañamiento refleja el compromiso del Gobierno provincial de trabajar cerca de los productores, atendiendo sus necesidades y promoviendo el desarrollo productivo sin intermediarios.

Asimismo, remarcaron que los pequeños productores representan una parte fundamental del motor económico del Chaco y cumplen un rol clave en el crecimiento de las comunidades del interior provincial.

Estas acciones también contribuyen a fortalecer el arraigo de las familias rurales, generando oportunidades para que puedan crecer, producir y desarrollarse en sus propias localidades, potenciando la actividad económica y mejorando su calidad de vida.

Desde Ñande reafirmaron que continuarán recorriendo el territorio provincial para acercar herramientas, asistencia y acompañamiento a quienes apuestan diariamente al trabajo y a la producción en cada rincón del Chaco.

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