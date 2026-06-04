En mayo, la caída fue del 21,5% en comparación con el mismo mes de 2025. Citroën dejará de fabricar en el país e importará de Brasil.

En mayo, la caída fue del 21,5% en relación al mismo mes de 2025, mientras que se exportaron 25.237 unidades, una caída del 6,1% frente a abril y del 4,2% en la comparativa interanual. En los primeros cinco meses, se exportaron 104.520 vehículos, un 2,2% menos que en ese periodo del año pasado. Estos números exponen el congelamiento del mercado interno a raiz del deterioro del poder adquisitivo y una marcada desaceleración en las exportaciones.

En este contexto, Stellantis anunció que dejará de fabricar la Citroën Berlingo en su planta de El Palomar, lo que representa la salida de esa marca del país para dedicarse a importar modelos de Brasil y Europa.

Así, Stellantis se abocará a la producción de los modelos 208 y 2008 de Peugeot, en paralelo a una apertura de retiros voluntarios tendiente a alcanzar una significativa reducción de su personal. Ese presente de la planta de El Palomar ya afectó la dinámica de autopartistas como Clapp, que tuvo que reducir a la mitad su planta de Jeppener. La situación crítica de la industria abre en paralelo estrategias cautelosas de financiamiento de vehículos.

En Mercedes Benz Financiera, por caso, señalaron que la estrategia de la entidad es monitorear el desempeño y crecimiento de su cartera de financiaciones en 2026 "sobre la base de un estricto control de la calidad crediticia, con foco en el segmento retail/pyme, asi como también de sus gastos operativos".

Ese desarrollo, advirtieron, tendrá como característica principal "ser sano y rentable", alentando la colocación de productos "sobre clientes con buen comportamiento y con un elevado nivel de fidelización con la entidad y tratando de mitigar el impacto de la inflación".

Fuente y fotos: La Política Online