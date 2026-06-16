La empresa Sameep continúa avanzando en la ejecución del Segundo Acueducto del Interior con la incorporación de equipamiento tecnológico para garantizar la seguridad y confiabilidad de una de las obras hídricas más importantes de la provincia.

Gracias a este sistema se reducen significativamente los riesgos de averías, se incrementa la confiabilidad operativa y se garantiza una mayor continuidad en el suministro de agua potable para las comunidades abastecidas por el Segundo Acueducto del Interior.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó que “de esta manera continuamos avanzando con la construcción de esta megaobra, que si bien actualmente ya abastece a muchas localidades, una vez finalizada llegará de manera directa e indirecta con el recurso vital a más de 40 localidades de la provincia”.

Asimismo, explicó que “estos nuevos equipos tienen la función de proteger las conducciones de acero al carbono y hierro dúctil frente a los efectos del denominado golpe de ariete, un fenómeno hidráulico que se produce cuando se generan cambios bruscos en la velocidad de circulación del agua dentro de las tuberías. Esta situación ocurre principalmente ante cortes de energía eléctrica o paradas imprevistas de las estaciones de bombeo”.

Por su parte, el coordinador general del Segundo Acueducto del Interior, ingeniero Mario Ropelato, señaló que “cuando una interrupción eléctrica detiene repentinamente las bombas, el agua que se desplaza a gran velocidad por el acueducto tiende a continuar su movimiento por inercia. Como consecuencia, se generan ondas de presión que recorren la cañería y pueden provocar tanto sobrepresiones como depresiones importantes”. En ese sentido, remarcó que pueden generar esfuerzos no previstos sobre las tuberías y accesorios, comprometiendo su vida útil e incluso provocando daños estructurales.

La instalación de los equipos fue supervisada por el presidente de Sameep, Nicolás Diez, junto al coordinador general del Segundo Acueducto del Interior, Mario Ropelato, y los ingenieros Luis Zurlo y Mariano Larrea, representantes de la UTE encargada de la obra.

El Segundo Acueducto del Interior constituye una infraestructura estratégica para el desarrollo de la provincia, destinada a ampliar y fortalecer el acceso al agua potable, mejorando la calidad de vida de miles de familias chaqueñas.

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